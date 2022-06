L’AQUILA – Un’invasione di auto, parcheggiate ovunque lungo i sentieri, in spregio alle oasi naturali incontaminate e alla sicurezza degli stessi visitatori.

È quanto accaduto lo scorso fine settimana a Campo Imperatore dove, complici le temperature già estive, in molti hanno fatto tappa sul Gran Sasso inaugurando così la nuova stagione turistica della montagna aquilana.

Come evidenziato da un frequentatore abituale: “Siamo solo alle porte dell’estate e già si registrano migliaia di presenze con turisti che salgono in moto, auto, camper e invadono qualsiasi superficie, fregandosene di ogni più basilare forma di tutela ambientale e bloccando, allo stesso tempo, passaggi che dovrebbero essere lasciati liberi proprio per consentire a chiunque di accedere in caso di necessità”.

E a tal proposito viene sottolineato: “Come si possono immaginare intere giornate con migliaia di persone senza predisporre postazioni di primo soccorso o ambulanze pronte ad intervenire all’occorrenza? Più andremo avanti e più le presenze aumenteranno, occorre disporre subito un piano che preveda aree specifiche di sosta oltre a percorsi di sicurezza e che comprenda anche la necessaria presenza di forze dell’ordine per regolare il traffico e accertare il rispetto delle norme”.