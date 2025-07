CAMPO IMPERATORE: LA SCIA DEL RAZZO DI SPACEX ILLUMINA IL CIELO IN ABRUZZO

ROMA – La scia del razzo Falcon 9 di SpaceX, che il 23 luglio ha portato in orbita i due satelliti gemelli della missione Tracers della Nasa, ha illuminato anche il cielo dell’Abruzzo: il fotografo italiano Andrea Curzi, appassionato di fotografia notturna, ha catturato da Campo Imperatore (L’Aquila), il cono luminoso lasciato dal secondo stadio del razzo, che era stato lanciato poche ore prima dalla Base spaziale Vandenberg in California.

“La traiettoria e l’illuminazione solare in alta quota hanno reso il fenomeno visibile come un cono luminoso fino ad arrivare in Italia dove ho scattato questa immagine”, dice all’Ansa Curzi.

“Tra l’altro, è possibile notare la Via Lattea sulla destra, con la galassia di Andromeda e la stella polare perfettamente centrata nella foto”.

La missione Tracers studierà il campo magnetico terrestre e come può essere alterato in caso di tempeste geomagnetiche.

I due satelliti monitoreranno, in particolare, il fenomeno della riconnessione magnetica, che si verifica quando il vento solare innesca la rottura e la riconnessione delle linee del campo magnetico.

L’obiettivo è attrezzarsi contro gli impatti dell’attività solare, che possono colpire i sistemi di navigazione satellitare, le reti elettriche, le comunicazioni radio e anche i satelliti in orbita attorno alla Terra.