CAMPO IMPERATORE: L’AREA DI ESERCITAZIONE SARA’ INTITOLATA DAL CAI A 3 ALPINISTI MORTI 40 ANNI FA

L’AQUILA – Il giorno 6 febbraio 2023 la Sezione dell’Aquila del Cai, il Servizio Valanghe Italiano del Cai, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, organizzano una giornata inaugurale delle attività 2023 del Campo di esercitazione Artva a Campo Imperatore.

Nell’occasione, il Campo verrà intitolato ai tre volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Aquila Stefano Micarelli, Riccardo Nardis e Piermichele Vizioli che, esattamente 40 anni fa, il 6 febbraio 1983, persero la loro giovane e generosa vita durante un’esercitazione di soccorso sul Gran Sasso.

Il loro ricordo, così presente non soltanto in chi li ha conosciuti, si lega così a una struttura che rappresenta perfettamente il progetto che il Cai porta avanti, per la formazione, la consapevolezza, la sicurezza di tutti gli amanti delle nostre montagne.