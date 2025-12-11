CAMPO IMPERATORE: PRESIDIO DI POLIZIOTTI SPECIALIZZATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI SCIATORI

L’AQUILA – A garantire la sicurezza di sciatori, snowboarder e amanti della neve a Campo Imperatore (L’Aquila) c’è il personale della Polizia di Stato, con la sua specialità: la Polizia della montagna. Sono 218 gli agenti presenti in circa 50 delle più importanti stazioni sciistiche alpine e appenniniche del territorio nazionale. Gli operatori sono impegnati ad assicurare il rispetto delle regole in pista e intervengono in caso di incidenti, calamità naturali e per ogni necessità di soccorso.

Il Centro di Moena forma il personale della Polizia di Stato a tre livelli: giuridico-operativo, per permettere agli agenti di poter ricostruire esattamente qualsiasi evento legato a infortuni ad alta quota; sanitario, perché ogni agente sia in grado di aiutare una persona in difficoltà, dal primo soccorso ai possibili attacchi di panico. tecnico-teorico, che fornisce ai poliziotti della neve gli strumenti per affrontare con professionalità ogni esigenza di soccorso anche in condizione atmosferiche estreme.

Il personale quindi è preparato per prestare il primo soccorso in caso di sciatori con contusioni e fratture, ma anche di fronte ad altre emergenze sanitarie gravi come l’infarto perché è addestrato e abilitato all’uso del defibrillatore, strumento insostituibile per salvare vite umane in caso di arresto cardiaco.