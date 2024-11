CAMPO IMPERATORE: RAFFICA DI PROTESTE PER LA CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte dei frequentatori del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila) per il fatto che da diversi giorni non ci sono bagni pubblici aperti a Campo Imperatore e Fonte Cerreto anche per via della chiusura dell’ostello. Questo ha provocato non pochi disagi tra la gente soprattutto per donne e bambini. Inoltre non ci sono i sebach.

Segnalata anche la provvisoria chiusura di ostello e rifugi che dovrebbero essere sempre funzionanti, secondo quanto riferito dagli appassionati di montagna, in vista di utilizazione in occasione di possibili bufere che in alta quota si manifestano in tempi brevissimi.