CAMPO IMPERATORE: RIAPRE STRADA PROVINCIALE DA MONTECRISTO A FONTEVETICA

L’AQUILA – Oggi riapre la strada provinciale da Montecristo al bivio di Fonte Vetica, sull’altopiano di Campo Imperatore, di solito chiusa l’inverno causa rischio neve e ghiaccio. Rischio che però in questo dicembre con temperature superiori di dieci gradi rispetto la media non è nell’ordine delle cose possibili.

A darne per primo la notizia il sindaco di Calascio, Paolo Baldi.

“Grazie all’amministrazione, ai dirigenti ed al personale tutto della Provincia che ha accolto la richiesta fatta dai comuni di L’Aquila, Castel del Monte, Santo Stefano, Calascio. Siamo felici per i numerosi visitatori che potranno godere della bellezza della nostra montagna ma anche preoccupati dalla totale mancanza di neve e del danno ambientale ed economico che ciò comporta”, commenta il sindaco.

Si legge nell’ordinanza della Provincia dell’Aquila firmata dal dirigente Nicolino D’Amico: “la persistenza di temperature anomale che ad oggi ed in previsione anche nei prossimi giorni insistono nelle zone in parola e che pertanto hanno determinato il cessare delle condizioni che avevano portato alla chiusura della S.R. 17 bis direttrice dal Km. 28+200 (loc. Monte Cristo) al Km. 49+300 (loc. Fonte Vetica)”

E si prende atto “della richiesta pervenuta dai comuni dell’Aquila e di Calascio che in nome anche dei comuni limitrofi hanno fatto esplicita richiesta di apertura del tratto di strada in parola al fine di consentire ai numerosi turisti presenti in occasione delle festività natalizie, di poter visitare agevolmente l’intero territorio pedemontano e della bassa valle che va da Vado di Sole, a fonte Cerreto e che porta sino al Valico delle Capannelle”.