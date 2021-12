CAMPO IMPERATORE: RIPARATO CAVO ELETTRICO SPEZZATO, IMPIANTI RIAPRONO L’8 DICEMBRE

L’AQUILA – Gli operai dell’Enel sono riusciti a riparare il guasto alla linea elettrica sul comprensorio del Gran Sasso a soli giorni dall’avvio della nuova stagione invernale, a causa del ghiaccio che si è formato sulla linea aerea che da Fonte Cerreto arriva a Campo Imperatore.

A a darne per primo la notizia il blog di informazione Assergi racconta. La funivia è ancora senza energia elettrica e non è aperta al pubblico, si spera che nel corso della giornata di oggi il problema possa essere risolto. L’amministratore unico del Centro Turistico Dino Pignatelli, ha confermato l’apertura della stazione sciistica di Campo Imperatore per l’8 dicembre.