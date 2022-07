CAMPO IMPERATORE: SOCIETA’ PUGLIESE REPLICA AD ASBUC, “ABBIAMO AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO”

L’AQUILA – “La società Cariglia è in possesso della documentazione necessaria per il pascolo degli animali. Abbiamo fatto richiesta e ottenuto i moduli specifici relativi alle autorizzazioni sanitarie, di provenienza e destinazione del bestiame, cioè i pascoli dell’Asbuc di Assergi.

Inoltre, abbiamo l’autorizzazione a scaricare i bovini in località Le Fontari: autorizzazione concessa dall’Asbuc di Assergi, a mezzo Pec”.

Questa la replica della società pugliese, in merito alla denuncia lanciata, a mezzo stampa, dall’Asbuc di Paganica e San Gregorio, rivelando di essere stata lei a scaricare 80 mucche a Campo Imperatore.

“In località Le Fontari, a Campo Imperatore – ricorda la società – spiegava il comunicato riportato da diversi giornali locali, sui pascoli di proprietà del Centro Turistico del Gran Sasso, messi a disposizione degli allevatori locali, due motrici con rimorchio di colore grigio hanno scaricato 80 bovini. Chiediamo con urgenza alle autorità competenti di verificare l’identità di questi soggetti, le autorizzazioni in loro possesso e la legittimità all’utilizzo dei nostri pascoli”.

La nota stampa della società agricola Cariglia spiega dunque: “I nostri pascoli si trovano a circa 300 metri dal punto in cui il bestiame è stato scaricato e abbiamo ottenuto un permesso di transito allo scarico degli animali nella zona, dal momento che l’unica fonte del territorio – in cui il nostro bestiame può bere – si trova proprio in località Le Fontari. Dispiace leggere di affrettati allarmi e richieste di verifiche urgenti, senza prima aver provato a capire la provenienza degli animali”.