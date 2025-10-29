CAMPO IMPERATORE: “SOSTITUIRE CARTELLONISTICA FATISCENTE”, MANNETTI SCRIVE ALLA PROVINCIA

L’AQUILA – “Rimuovere al più presto la cartellonistica deteriorata lungo le strade provinciali nella zona di Campo Imperatore, uno dei luoghi più iconici e preziosi della nostra regione, e riorganizzare quella esistente in modo armonico, nel rispetto del contesto naturale e delle normative paesaggistiche”.

E’ quanto chiede, in una lettera inviata al Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti.

“Chiunque percorra le strade che conducono verso Campo Imperatore – spiega Mannetti – resta incantato dalla bellezza dei paesaggi, dai colori intensi della natura e dalla maestosità delle montagne. Tuttavia, questo spettacolo viene sempre più deturpato da una presenza invadente e disordinata di cartellonistica stradale, che in diversi punti appare abbandonata, deteriorata o sovrapposta senza criterio. Cartelli arrugginiti, coperti di adesivi o privi di manutenzione interrompono la continuità visiva del paesaggio e creano un impatto negativo sull’immagine complessiva del nostro Gran Sasso, che dovrebbe invece essere tutelato e valorizzato come un patrimonio naturale di straordinaria importanza. Chiedo, pertanto, un intervento deciso da parte della Provincia dell’Aquila. Il Gran Sasso – conclude Mannetti – è un simbolo dell’Abruzzo e dell’Appennino, lasciare che venga progressivamente compromesso da un disordine visivo e da incuria sarebbe una responsabilità di tutti noi che ricopriamo ruoli pubblici”.