CAMPO SCUOLA QUARTO RAGGRUPPAMENTO ANA, VISITA DEL SINDACO BIONDI AL CAMPO DELL’AQUILA

L’AQUILA – L’esperienza dei Campi scuola Ana per giovani dai 16 ai 25 anni si sta rivelando un vero successo anche in Abruzzo. Nonostante le difficoltà ed i ritardi in fase organizzativa, dovuti alla pandemia di Covid-19, infatti, i primi campi si sono svolti, e conclusi, con grande soddisfazione da parte di tutti i ragazzi e delle loro famiglie. Ottantadue giovani, quasi equamente divisi nelle due località, hanno partecipato ai Campi allestiti a Bassano del Grappa e a Feltre, seguendo proficuamente e senza alcun intoppo il programma previsto per i dodici giorni di vita in comune, tra nozioni di protezione civile e ambientale, storia e operatività alpina, vita in montagna o alpinismo.

Dal 17 al 28 agosto, sono in funzione, con altrettanti giovani, gli altri due campi, ovvero quello di Almenno San Bartolomeo (in provincia di Bergamo), che, dopo i primi quattro giorni, si trasferirà alla caserma Fior di roccia in Val Veny (in provincia di Aosta) e quello di L’Aquila, ospitato nella caserma Rossi.

Questa mattina il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha fatto visita al Campo Scuola organizzato nella Caserma Rossi del 9° Reggimento delle Truppe Alpine.

Presenti i 34 allievi provenenti da Toscana, Marche, Campania, Lazio, Sicilia e Abruzzo, ilsindaco ha incontrato il presidente della Sezione Abruzzi dell’Ana Pietro D’Alfonso che lo ha introdotto ai responsabili del Campo Scuola delegati dall’Ana Nazionale.

Un particolare segno di amicizia è stato scambiato fra gli allievi provenienti da Linguaglossa in Sicilia e il Sindaco che hanno portato un simbolico dono da parte del Sindaco della loro comunità.

Il sindaco Biondi, nel ringraziare e salutare i presenti per l’ottimo avvio del Campo Scuola Aquilano, ribadendo il ruolo fondamentale dei volontari dell’Ana nelle attività di Protezione Civile, ha inteso sottolineare il segno di amicizia con la comunità siciliana consegnando ai giovani allievi il Sigillo della Città, segno di amicizia e fratellanza.

Tutti i campi Ana hanno goduto e potranno godere dell’affiancamento per un paio di giornate delle Truppe Alpine: in Veneto grazie al 7° Reggimento, in Valle d’Aosta al Centro di addestramento alpino e a L’Aquila al 9° Reggimento. “Il successo – sottolinea Lino Rizzi, responsabile nazionale Ana per i campi – è stato notevole. Nonostante il poco tempo a disposizione per promuoverli, i campi hanno incontrato il favore di tanti giovani. Notevoli anche i riscontri ricevuti da parte dei famigliari, entusiasti dell’esperienza vissuta dai figli. A giudicare dalle richieste che stiamo ricevendo in questi giorni – continua Rizzi – è facile prevedere che nel 2022 il numero limite di partecipanti (ovvero 60 giovani per campo) sarà facilmente raggiunto”.

Nel 2022 a livello regionale, a cominciare dal Veneto, l’iniziativa sarà illustrata anche nelle scuole, visto che i campi garantiscono ai giovani crediti formativi, utili anche nei concorsi pubblici e per l’accesso alla Protezione Civile e alle Forze Armate.