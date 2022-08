CAMPOTOSTO: FURTO NELL’AUTO DI UN MEDICO, L’APPELLO, “C’ERA MIO TIMBRO E RICETTARIO, RESTITUITELI”

CAMPOTOSTO – “Ieri, durante una passeggiata in montagna, ho parcheggiato la mia auto intorno al lago, vicino l’ex campo sportivo di Campotosto, nell’area camper. Purtroppo, al ritorno dalla passeggiata , ho trovato una amara sorpresa. Il finestrino della mia auto era stato rotto e la mia borsa di lavoro rubata”.

A denunciarlo Ilaria Ponzi, medico di medicina generale originario di Campotosto.

“All’interno della borsa c’erano il mio ricettario e il mio timbro. Spero vivamente che mi sia possibile recuperarla, magari sperando in una presa di coscienza di chi me l’ha sottratta. Il valore commerciale è minimo , ma il disagio è notevole Se qualcuno dovesse trovarla , può farmela facilmente restituire, si tratta di una borsa nera di pelle con dentro sfigmomanometro, fonendoscopio e timbro con ricettario. Ringrazio per la collaborazione e lascio il mio numero di telefono 338 14 65 793”.