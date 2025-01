CAMPOTOSTO: PROBLEMI CONNESSIONE DOPO MALTEMPO, “TREKKING SU NEVE PER RIPRISTINARE SERVIZIO”

CAMPOTOSTO – “Neve alta e difficoltà logistiche non hanno fermato i tecnici di FiberCop, intervenuti ad alta quota per ripristinare la connessione nell’alta valle dell’Aterno, in Abruzzo”.

Lo fa sapere in una nota FiberCop, la società nata dallo spin off della Rete di Tim il 1° luglio 2024, che spiega come, nei primi giorni dell’anno, le intense nevicate hanno reso inaccessibile il comune di Campotosto, in provincia dell’Aquila, a 1.420 metri sul livello del mare.

A causa delle strade impraticabili una squadra composta da tre tecnici ha affrontato ore di trekking sulla neve, trasportando a piedi gli strumenti necessari per completare l’intervento.

“Grazie al loro impegno, la linea mobile è stata ripristinata, garantendo la continuità del servizio anche in condizioni estreme”, conclude la nota.