CAMPOTOSTO: “QUASI 50MILA EURO A SINDACO NEL 2024”, OPPOSIZIONI: “ABNORME”, ESPOSTO IN PROCURA 

L’AQUILA – Nel comune di Campotosto, nella montagna aquilana a 1.42o metri di altitudine, di appena 450 abitanti, tra i più martoriati prima dal terremoto del 2009, poi da quello del 18 gennaio del 2017, il sindaco civico, Ercole Di Girolami, nel 2024 ha guadagnato 49.690 euro lordi, in due tranche da 13.994 euro e a giugno scorso da 35.735 euro. Aumenti, ma molto più modesti, anche per il vicesindaco, Gaetano D’Alessio, e per l’assessore Rosa Maria Di Marco.

Scoppia così la polemica e scattano gli esposti delle opposizioni alle istituzioni, tra cui alla Procura della Repubblica.

Gli aumenti sono contenuti in una determinazione dell’area amministrativa del 6 maggio di quest’anno, che ha provveduto al pagamento del personale comunale, in cui si fa riferimento alla legge di Bilancio 2022 del governo di Mario Draghi, che ha aumentato le indennità dei sindaci, progressivamente fino al 2024.

Vedendo le tabelle della legge, per un sindaco sotto i 3mila abitanti si prevede per il 2024 una indennità massima di 2.208 euro lordi, mentre il sindaco a conti fatti percepisce ora 4.140 euro mensili.

Una decisione che ha fatto alzare gli scudi ai consiglieri di minoranza, che hanno presentato un esposto per chiedere chiarimenti sull’indennità che è stata liquidata al sindaco, indirizzata alla Procura della Repubblica dell’Aquila, alla Corte dei Conti, alla Prefettura dell’Aquila e al Difensore civico regionale.

Attacca il consigliere comunale Antonio Di Carlantonio, ex sindaco, leader dell’opposizione composta da 3 consiglieri su 10, escluso il sindaco: “abbiamo deciso di fare chiarezza coinvolgendo le istituzioni in quanto a noi sembra una indennità abnome rispetto a quanto previsto per i sindaci di paesi come Campotosto che ha circa 450 abitanti”.

E aggiunge, “ci siamo accorti di questa liquidazione di circa 4.100 euro al mese dopo che il sindaco ha portato alla rettifica del Consiglio comunale la delibera approvata dalla Giunta. Ci è parso strano che il primo cittadino abbia aperto la seduta e poi si è assentato. Se la legge prevede l’aumento, perché non partecipare al voto?”.

Rivela infine: “a noi è stato detto che quella somma è scattata perché Campotosto è un Comune del cratere sismico e perché c’è ancora la zona rossa. Ma questo ultimo elemento a nostro avviso non risponde al vero, perché oggi ci sono solo zone a dissesto idrogeologico”.

In un intervento in consiglio comunale a dicembre, dove è arrivata una variazione di bilancio che prevedeva anche gli aumenti dell’indennità, hanno fatto poi osservare i consiglieri di opposizione che “la decisione non è supportata della documentazione giustificativa”, chiedendo dunque, “cosa giustifica questo aumento, quali sono le deleghe che il sindaco, vicesindaco e assessore portano avanti? Cosa porta a raddoppiare l’indennità del sindaco? Quante giunte sono state effettuate, a quante avete partecipato?”.

E ancora, “siete nella possibilità di illustrare anche sinteticamente la situazione in cui versi il comune di Campotosto dal punto di vista contabile, dal punto di vista della ricostruzione post sisma?”.

Ad ogni buon conto, nella determinazione di maggio, si legge che lo stipendio annuale del sindaco del 2024 viene aumentato, a posteriori, di 35.735 euro lordi, che si vanno ad aggiungere ai 13.994 già percepiti, per arrivare a 49.690 euro.

Ritoccato anche il compenso del vicesindaco D’Alessio, per il quale all’indennità annua complessiva e lorda di 2.091 euro del 2024, sono stati aggiunti 1.882 euro, per un totale di 3.974 euro. Lo stesso è valso per l’assessore Rosa Maria Di Marco, che ai 1.394 euro del 2024, sono stati aggiunti 1.255 euro, per un totale annuo di 2.649 euro.

A rendere possibile questo aumento, anche una variazione di bilancio del novembre 2024 approvata con una delibera di giunta dal sindaco, vicesindaco e assessore.

In essa si è stabilito di utilizzare un avanzo di amministrazione di 127.348 euro per gli acquisti degli arredi interni degli uffici della nuova sede comunale (84.553 euro), per la realizzazione di strutture tecnologiche per l’ampliamento del ricettività del segnale telefonico (20.000 euro), per il fondo di accontamento garanzia debiti commerciali, (7.384 euro)

E infine appunto 13.465 per l’adeguamento dell’indennità del sindaco, vicesindaco e assessore, e si precisa che la somma per l’indennità degli amministratori viene aumentata di 22.518 euro, perché oltre ai 13.465 vengono aggiunti 9.053 di trasferimenti statali per l’aggiornamento indennità dei sindaci amministratori. La delibera è arrivata poi in consiglio comunale il 9 dicembre per l’approvazione.