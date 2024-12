CAMPOTOSTO: RICONSEGNATA LA STRADA COMUNALE BORGATA ISAIA-ORTOLANO

CAMPOTOSTO – L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha riconsegnato al Comune di Campotosto (L’Aquila) la strada comunale in località Borgata Isaia – Ortolano.

L’intervento, dall’importo di oltre 5 milioni di euro, era stato consegnato lo scorso 10 maggio 2023. Oggi la riconsegna.

La strada è stata oggetto di importanti interventi di ripristino a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

Le lavorazioni sono state suddivise in quattro interventi, il primo ha previsto la realizzazione di una paratia di pali di grosso diametro (100 cm) in corrispondenza del tratto stradale oggetto di franamento.

Il secondo intervento ha previsto la realizzazione di una paratia di pali di grosso diametro (100 cm) su un tratto stradale di circa 48 metri a ridosso dell’abitato di Ortolano.

Il terzo intervento ha previsto l’inserimento di due file di gabbioni riempimento con misto cementato per il ripristino della sede stradale (in fase esecutiva si è optati per la realizzazione di terre armate di medesima altezza delle gabbionate).

Il quarto intervento ha riguardato il disgaggio e la posa di una rete metallica a doppia torsione.