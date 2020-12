CAMPUS: ACERBO, “ROMITO LE BOMBE ALLA CREMA POTREBBE ORA REGALARLE”

PESCARA – “Oggi Niko Romito le bombe alla crema potrebbe regalarle. Con un emendamento la destra ha stanziato 1 milione per la scuola privata di Romito. Direi che le bombe sono strapagate”.

Così il segretario nazionale del partito della Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, sul caso del contributo di un milione di euro da parte del Consiglio regionale abruzzese destinato al “Campus di ricerca e alta formazione” a Castel di Sangro (L’Aquila) dello chef stellato abruzzese Niko Romito. Il via libera previsto in un emendamento inserito a sorpresa all’ultimo pdl sui debiti fuori bilancio all’esame del consiglio regionale nella seduta di ieri sera, è saltata per la spaccatura in seno alla maggioranza di centrodestra che ha causato la mancanza del numero legale per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri della Lega.

“Nella regione che conta scuole pubbliche per cuochi rinomate nel mondo si decide di finanziare una scuola privata al di fuori di qualsiasi programmazione e senza bando. Il tutto nel mentre intere categorie sono alla canna del gas – conclude Acerbo. Sul caso che ha causato roventi polemiche, interviene anche l’ex presidente del consiglio comunale di Pescara, Francesco Pagnanelli: “In un momento di dramma per la ristorazione abruzzese, in cui i soldi pubblici andrebbero investiti per aiutare le attività chiuse da quasi due mesi o per creare nuovi reparti Covid in vista di un’eventuale terza ondata, la Regione Abruzzo a guida Marsilio stanzia 1 milione di euro in favore di una scuola per chef stellati – spiega l’esponente del Pd.

