CAMPUS NIKO ROMITO, LEGA ABRUZZO: ” VENGONO PRIMA LE ESIGENZE DEI CITTADINI “

L’AQUILA – “La politica della Lega in Abruzzo, come nel resto d’Italia, è di utilizzare tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere i cittadini abruzzesi e per tamponare i gravi effetti socioeconomici della pandemia”.

Lo scrive in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, circa l’appello rivolto alla Regione Abruzzo da parte delle principali associazioni datoriali di categoria affinché venga immediatamente bloccata la proposta di legge, depositata da Fratelli d’Italia e Forza Italia, attraverso la quale si punta a fornire un contributo finanziario di un milione e mezzo di euro, al progetto ‘ Campus Ricerca e Alta Formazione ‘.

“Ben 18mila aziende abruzzesi sono ancora in attesa di ricevere gli aiuti regionali stanziati nel 2020, Cura Abruzzo, ritardi causati dalla nostra macchina amministrativa non strutturata per questa mole di lavoro e con procedure articolate che prevedono i pagamenti con tre bonifici e rendicontazioni diverse. La Lega antepone, a livello temporale, la risoluzione degli impegni già assunti con i cittadini abruzzesi e, solo successivamente, potrà considerare la proposta di legge già depositata dal resto della maggioranza,” conclude D’Incecco.

