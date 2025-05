CAMPUS UNIVERSITARIO CHIETI: MARSILIO, “OTTIMA PROCEDURA AMMINISTRATIVA AREACOM”

Il Presidente: “Ottima la procedura amministrativa portata avanti”(Regflash) – Pescara, 7 Mag –

CHIETI – “Il nuovo Campus universitario di Chieti sarà un fiore all’occhiello per la ricerca e la formazione nella nostra Regione”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“A nome personale e dell’intera giunta regionale mi congratulo con Areacom per l’intera procedura amministrativa portata avanti, rimanendo in attesa di vedere prendere forma al nuovo Campus, ed esprimo soddisfazione per la costruttiva ed efficace collaborazione istituzionale tra Regione ed Ateneo”.