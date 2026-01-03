CAMPUSLAB ABRUZZO AD AVEZZANO: BABBO, “ANCHE IL MINISTERO RICONOSCE IL VALORE DEL PROGETTO”

AVEZZANO - “Se CampusLab Abruzzo–Avezzano è stato scelto dalla Giunta regionale, tra i diversi progetti presentati, è perché rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo della scuola, università, imprese e istituzioni, capace di creare un collegamento concreto tra studio, sviluppo economico, opportunità lavorative e territorio. Oggi a riconoscere il valore di questo progetto è anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziandone la progettazione di fattibilità tecnico-economica”: a sottolinearlo è il consigliere comunale di Avezzano (L'Aquila) per Forza Italia, Mario Babbo.

CampusLab, pensato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avezzano, fa parte di un Accordo di rete tra sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, università, Comune di Avezzano, mondo delle imprese e delle professioni.

“Questo progetto, - continua Babbo - che guarda ai territori e valorizza le competenze, favorendo formazione, crescita professionale e occupazione delle nuove generazioni, ci dà lo spunto per ribadire l’importanza di investire in percorsi formativi moderni e aderenti alle reali esigenze del mercato del lavoro locale, sostenendo le imprese abruzzesi che credono nell’innovazione e nella formazione come leve fondamentali per la competitività e lo sviluppo locale. CampusLab crea opportunità concrete e rafforza il legame tra i talenti e il territorio, costituendosi come ulteriore possibilità per tanti giovani abruzzesi di costruire il proprio futuro senza essere costretti ad andare via”.