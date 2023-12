CANCELLAZIONE DECRETO ENERGIA: DA OGGI IN SCIOPERO ALL’AQUILA LE MAESTRANZE DI TECNOCALL

L’AQUILA – “A seguito della cancellazione dal Decreto Energia dell’art.36 Ter, precedentemente approvato con la L.85 del 3 luglio, le OO.SS. Nazionali, in accordo con quelle territoriali, hanno indetto uno sciopero nell’attività di customer care per attività energetiche del mercato tutelato a partire dal prossimo 11 dicembre per l’intero turno. L’art. 36ter rappresentava una norma di dignità fortemente voluta dal sindacato a salvaguardia dei lavoratori del mercato tutelato nella transizione al mercato libero ma, purtroppo, è stato cancellato con il nuovo decreto energia, il quale è ancora in discussione”. Lo si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil dell’Aquila”.

“Si va verso un Natale nero per più di cento famiglie Aquilane poiché costretti a vivere un futuro lavorativo incerto. A livello territoriale, abbiamo dichiarato forme di protesta per questo imminente disastro che può concretizzarsi con la perdita dei posti di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori di Tecnocall, sono in sciopero già da oggi 11 dicembre e, domani 12 dicembre dalle ore 10, saranno tutte e tutti in presidio presso l’Emiciclo in contemporanea con il Consiglio Regionale. Saranno là a difendere la loro dignità oggi sacrificata alle lobby potentissime del ricco e selvaggio mercato energetico nazionale. Chiedono di essere ascoltati dalla politica Regionale e far arrivare al Governo nazionale le loro giuste rivendicazioni, la loro necessità di continuare ad avere un futuro lavorativo e sociale dignitoso per il territorio”.