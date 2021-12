CANDELOTTI F4 E ALTRO MATERIALE PIROTECNICO ABUSIVO, SEQUESTRO A PESCARA

PESCARA – Nella notte scorsa, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme ad un nucleo artificieri, ad un nucleo cinofiliantiesplosivo e da personale delle Volanti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto di ogni forma illecita di commercializzazione, fabbricazione e spedizione di materiale esplodente.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti: n. 60 candelotti della categoria F4 per una massa attiva di 4 kg. circa, 254.8 grammi di massa attiva di materiale pirotecnico cat. F1 e P2 che seppure riportanti l’etichetta “libera vendita” sono oggetto di ulteriore controllo per la verifica della corretta commercializzazione (es. maggiore età dell’acquirente).

Il materiale suddetto è stato sequestrato ex art. 354 c.p.p. per le ipotesi di reato di cui agli artt. 47 TULPS e 678 c.p. per il materiale rientrante nella categoria F4 e ai sensi del D. Lgs. 123/2015 per il restante materiale.