L’AQUILA – “La Sardegna è un mondo a parte, ha le sue dinamiche territoriali, è una regione autonoma, e risolveranno i problemi in Sardegna”.

Lo ha detto il presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, la cui ricandidatura a capo della coalizione di centrodestra alle regionali del 10 marzo, data finora per certa, è stata messa in discussione dai quotidiani La Stampa e La Repubblica.

Questo perché in Sardegna c’è scontro sulla ricandidatura del governatore uscente, il leghista Christian Solinas, e secondo quanto riportato il leader della Lega, Matteo Salvini, ha riportato tutto a bocce ferme, azzerando i precedenti accordi che nelle cinque regioni richiamate al voto nel 2024: oltre alla Sardegna, il Piemonte, l’Umbria, il Molise e appunto l’Abruzzo, In Sardegna c’è ha l’ostacolo di Fratelli d’Italia, che ha invece calato il suo jolly: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, scombinando così tutte le carte e costringendo Salvini ad andare in pressing nella partita a cinque.