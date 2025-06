CANE TROVATO MORTO A ORSOGNA: PRESENTATA UNA DENUNCIA CONTRO IL PROPRIETARIO

CHIETI- Il degrado e l’abbandono intorno al povero cane raccontano una storia cruenta di indifferenza e crudeltà. I carabinieri della stazione di Orsogna (CH), insieme al personale veterinario della ASL Lanciano–Vasto–Chieti, hanno constatato la tragica situazione e prontamente sequestrato la carcassa del cane, inviandolo all’Istituto Zooprofilattico per esami autoptici.

Il proprietario, un uomo di 39 anni del luogo, è stato denunciato alla Procura di Chieti per maltrattamento. Di fronte a tanta crudeltà, LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato anch’essa una denuncia, affidando il caso al proprio team legale per seguire l’iter giudiziario e assicurarsi che la cosa venga trattata con la serietà che merita.

“Questo caso ci riempie di dolore e indignazione”, dichiara Alessandra Itro – Responsabile Animali Familiari LNDC Animal Protection. “Non possiamo restare in silenzio davanti a un atto così vile: un essere vivente lascia la vita per colpa dell’indifferenza e del disprezzo umano. L’abbandono e la mancanza di cura e assistenza sono reati, non semplici mancanze.”

LNDC Animal Protection ricorda che chi tiene un animale ha il dovere legale e morale di garantirgli cibo, acqua, riparo e cure. Omessa assistenza, condizioni igienico-sanitarie inaccettabili e privazione di bisogni fondamentali configurano reati puniti dalla legge. “È fondamentale”, aggiunge Itro, “che la cittadinanza sia parte attiva in questa battaglia. Segnalare comportamenti anomali oggi può salvare vite domani. Difendere gli animali significa difendere la nostra umanità.”