CANI E GATTI AVVELENATI A PESCOCOSTANZO, AIDAA: “PRONTI A STANZIARE TAGLIA SUI RESPONSABILI”

PESCOCOSTANZO – Si è verificata Pescocostanzo, in provincia dell’Aquila, l’ennesima strage di cani e gatti.

Stando ai dati resi disponibili, sono morti sette cani ed un gatto, oltre ad un falco ritrovato morto le cui cause sono in corso di accertamento.

“I proprietari dei cani e dei gatti hanno dichiarato i loro sospetti sul responsabile della distribuzione dei bocconi avvelenati” scrivono in una nota gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, da anni impegnati nel monitoraggio quotidiano degli avvelenamenti.

“Qualora le indagini prendessero una piega diversa siamo pronti a stanziare una taglia sulla testa dei responsabili, mentre domani invieremo un esposto alla procura di Sulmona. La questione dei bocconi avvelenati porta ogni anno alla morte di alcune migliaia di cani e gatti e fino a quando le situazioni non saranno denunciate se non in minima parte rispetto alla totalità di questo fenomeno e fino a quando non saranno aumentate severamente le pene non ne usciremo” conclude la nota.