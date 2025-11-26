CANISTRO: INCENDIO AL DEPOSITO CARTA STABILIMENTO SANTA CROCE, FIAMME DOMATE, INDAGINI IN CORSO

CANISTRO – Un incendio si è sviluppato nella notte nello stabilimento Santa Croce di Canistro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.

A darne comunicazione è il sindaco Gianmaria Vitale, che ha informato la cittadinanza sull’evolversi della situazione. L’area interessata dall’incendio resta sotto il monitoraggio delle autorità competenti, attualmente impegnate nelle verifiche necessarie per accertare le condizioni di sicurezza.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, non sono emerse criticità per l’ambiente né per la popolazione. Tuttavia, l’Amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino l’evolversi degli accertamenti e a fornire aggiornamenti tempestivi.

La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre prosegue il lavoro delle autorità per chiarire le cause dell’incendio e assicurare il completo ripristino dell’area.

L’intervento tempestivo ha evitato che il rogo si estendesse ad altre parti dello stabilimento, limitando così i danni materiali al deposito carta. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.