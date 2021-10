CANISTRO: NOMINA GIUNTA E PRIMO CONSIGLIO COMUNALE PER IL NEO SINDACO VITALE

CANISTRO – “Oggi per me è motivo di forte emozione e di grande orgoglio essere davanti a voi, cari concittadini, a ricoprire un ruolo davvero importante, con la responsabilità e la consapevolezza dell’impegno che mi viene richiesto. Grazie ai componenti della lista Avanti Canistro, a tutti i nostri elettori che hanno creduto nel cambiamento e ci hanno premiato. Sono sicuro che insieme ai Consiglieri di maggioranza e a quelli di minoranza, a cui rivolgo il mio saluto riusciremo a riportare il nostro Comune dove merita e, con la partecipazione di tutti, riusciremo a mettere in atto il nostro programma elettorale”.

Con queste parole, ieri pomeriggio, nell’ex sala consiliare di Piazza Monti Simbruini del Comune di Canistro (L’Aquila), il neo eletto sindaco, Gianmaria Vitale, dopo aver giurato sulla Costituzione della Repubblica Italiana, si è insediato a tutti gli effetti come primo cittadino.

Successivamente, alla presenza della Segretaria Comunale, Assunta D’agostino, si è proceduto dapprima alla elezione del presidente del Consiglio e successivamente alla nomina della Giunta Comunale.

A ricoprire la carica di Presidente del Consiglio è stata eletta all’unanimità l’ingegner Monica Palermini, a cui il sindaco Vitale ha conferito anche le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Territorio,

La carica di assessore e vice sindaco, su espressa volontà di Vitale, è andata a Paolo Di Pietro, a cui è stata data anche la delega alle Attività Istituzionali, Programmazione ed alle Politiche di Finaziamento. “Grazie Sindaco per avermi scelto – le parole di Di Pietro – e grazie ai miei elettori per essere stato, ancora una volta, il più votato di Canistro Superiore”.

Il terzo componente della Giunta è l’ingegner Alessandro Persia, con delega al Bilancio, Patrimonio e Personale. “Grazie al mio amico Sindaco e a tutti voi, amici elettori. Sappiate che sarò l’Alessandro di tutti i giorni – ha dichiarato l’assessore- e mi metterò subito all’opera per non deludere le vostre aspettative”.

Durante il Consiglio, il sindaco Vitale ha conferito ai consiglieri di Maggioranza le seguenti deleghe:

– Famiglia, Scuola, Cultura e politiche sociali al consigliere Sara De Michele;

– Innovazione tecnologica, Digitalizzazione e Turismo al consigliere Maurizio Natalia;

– Sport, Tempo libero e Associazioni al consigliere Antonello Moscatelli;

– Viabilità e Trasporti al consigliere Liberato Di Pietro.