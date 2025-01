CANISTRO: PER L’EPIFANIA DONI AGLI OSPITI DELLA RSA INI DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

CANISTRO – “Una allegra e commovente giornata dell’Epifania per gli ospiti della struttura Rsa Ini di Canistro”.

L’iniziativa, si legge in una nota, è stata organizzata dall’ associazione Nazionale Carabinieri con i soci volontari unitamente con le sedi ANC sezione Valle del Liri in Canistro presidente Luogotenente C.S. Fabio Renzi e sezione ANC sezione di Avezzano presidente Luogotenente C.S. Armando Croce.

“Sono stati offerti doni con un ricco buffet sia agli ospiti che al personale di servizio. L’intento dell’iniziativa è stato quello di mostrare affetto e vicinanza ai nonni ospiti del centro”.

Si ringraziano vivamente le attività commerciali che hanno sponsorizzato l’iniziativa in Canistro:

Alimentari Ugo Coco;

Bar Prince;

Alimentari Amelia Di Giuseppe;

PUB 4 stelle.

In Civitella Roveto:

Supermercati Decò;

Supermercati Conad;

Pizzeria La Taverna;

Pasticceria bar Stella;

Pasticceria sorelle Persia.

Si ringraziano le autorità locali per la gentile partecipazione.