CANISTRO: SALVATORE SANTANGELO ANALIZZA IL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. L’EVENTO IL 15 MARZO

CANISTRO – La Sala Polivalente di Canistro (L’Aquila) ospiterà un evento di grande rilevanza culturale e geopolitica: un incontro con l’autore Salvatore Santangelo, che offrirà un’analisi approfondita del conflitto russo-ucraino. L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo 2025 alle ore 18:00.

Durante l’evento, l’autore sarà intervistato da Armando Di Pietro, che guiderà il pubblico attraverso un dibattito stimolante, prendendo spunto dalle opere di Santangelo e affrontando i molteplici aspetti della crisi internazionale in corso.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per comprendere meglio le dinamiche del conflitto e le sue implicazioni globali. Sarà un’occasione di dialogo e confronto per tutti coloro che vogliono approfondire uno dei temi più complessi dell’attualità.