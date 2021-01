CANONE INQUILINI ATER L’AQUILA, SANTANGELO: “DA CENTROSINISTRA SOLITE POLEMICHE STERILI”

L’AQUILA – “Fanno sorridere le affermazioni di alcuni consiglieri di centrosinistra sulla mancata applicazione dell’equo canone per gli inquilini Ater ospitati all’interno del Progetto Case del comune di L’Aquila dopo il sisma 2009”.

Così, in una nota, Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale, che aggiunge: “Finalmente l’attuale maggioranza di centrodestra in regione Abruzzo, dopo la delibera di consiglio comunale del 2015 approvata dall’allora maggioranza di centrosinistra al Comune di L’Aquila e votata dalla maggioranza a cui appartengono gli stessi che hanno sollevato perplessità, ha posto un punto fermo alla risoluzione di questa problematica”.

“Li invito a leggere con maggior attenzione la legge finanziaria, in particolare l’art. 6 allegato 3 rigo 3 (per facilitare la lettura ai meno esperti), approvata lo scorso 29 dicembre dal consiglio regionale, in corso di pubblicazione sul Burat e comunque di dominio pubblico e visionabile sul sito del consiglio regionale dell’Abruzzo, nella quale è chiaramente indicato tra le priorità delle leggi da rifinanziare la legge n. 32 art. 2 su questa tematica. Ancora una volta il centrosinistra aquilano invece di farsi parte diligente e contribuire a risolvere i tanti problemi dei nostri concittadini, tanti dei quali creati dai precedenti governi a guida centrosinistra cittadino, si preoccupare di fare polemiche sterili che tutto fanno tranne che il bene della città”.

“È ora di smetterla, basta col buttare il fumo agli occhi, c’è bisogno di fare politica seriamente solo ed esclusivamente per il bene della nostra amata città”, chiosa Santangelo.

