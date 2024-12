CANTATA DI NATALE L’AQUILA: AL VIA LA 40ESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Un traguardo importante per la Cantata di Natale a L’Aquila, l’ormai tradizionale e atteso appuntamento che coinvolge i cori della città dell’Aquila e del territorio circostante.

Nel corso degli anni la Cantata di Natale è divenuta la rassegna del periodo natalizio più imponente della regione abruzzese, che coinvolge una ventina di formazioni corali per un mese di attività fino al 6 gennaio.

La Cantata è articolata in due modalità: i tradizionali “concerti” nelle domeniche d’Avvento e le “elevazioni spirituali”.

Di seguito la nota completa con il programma.

Gli appuntamenti domenicali di questa edizione si svolgono l’8 e il 15 dicembre nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio e il 22 dicembre nella Chiesa di San Silvestro. Fu proprio in questa Chiesa di San Silvestro che nel dicembre 1984 i cori storici della città dell’Aquila dettero vita alla Cantata di Natale che già dall’anno seguente trovò posto nella Cattedrale di San Massimo dove è rimasta fino al 2009.

Dunque, il primo grande evento si svolge domenica 8 dicembre con inizio alle ore 18,30 nella monumentale Basilica celestiniana con la partecipazione delle seguenti formazioni: Coro Santa Maria della Neve di Rocca Di Mezzo diretto da Don Vincenzo Catalfo, il Coro CAI L’Aquila diretto da Giulio Gianfelice, il Gruppo Corale di Tornimparte diretto da Mario Santucci, il Coro Padre Mario Di Pasquale di Castelvecchio Subequo diretto da Giuseppe Ferroni, la Corale Il Narciso di Rocca Di Mezzo diretto da Isabella Aromatario e la Corale L’Aquila diretta da Giulio Gianfelice.

Al termine i cori insieme intoneranno il tradizionale “Tu scendi dalle stelle”.

Le “Elevazioni spirituali” sono animazioni liturgiche da parte dei cori all’interno di chiese e

parrocchie del capoluogo e delle frazioni, iniziate già dal 1 dicembre con l’Associazione Musicale Novarmonie guidata da Gabriella Manilla presso la Chiesa di Santa Chiara.

Da sempre sotto gli Auspici dell’Arcivescovo dell’Aquila, la Cantata di Natale, promossa dal

Comitato organizzatore formato da Vincenzo Vivio (Presidente), Nemo Cerasoli, Carlo Mantini, Mario Santucci, Domenico Urbani, gode del patrocinio e contributo del Comune dell’Aquila ed è inserita nel cartellone nazionale delle manifestazioni corali Nativitas promosso dalla Associazione Regionale Cori d’Abruzzo e Feniarco.

“Quarant’anni sono decisamente un bel traguardo – dichiara il presidente del Comitato Vincenzo Vivio – Appartenere a un coro significa vivere la dimensione del “noi”, di una famiglia più allargata dove si condivide una passione sana che eleva gli animi. Riuscire poi a mettere insieme tanti cori e mantenere viva la Cantata di Natale, affrontando difficoltà e fatiche, nonché momenti particolarmente difficili, come nel dopo terremoto e durante la pandemia. ha qualcosa di miracoloso. Ma il coro è questo: un mondo di relazioni “toccanti”, in cui ci si guarda negli occhi e si sta gomito a gomito, impegnandosi con la nostra parte migliore verso un obiettivo comune. Credo che la Cantata abbia generato in tutti noi e nella città intera, fin dal suo lontano inizio, una profonda condivisione spirituale cittadina e maggiore consapevolezza di comunità, in un momento tanto denso di significato come quello dell’Avvento”.

Ingresso libero.