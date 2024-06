CANTIERE HOTEL CAMPO IMPERATORE: LA SEGNALAZIONE, “LAMIERE PERICOLOSE IN CASO DI BUFERE DI VENTO”

L’AQUILA – Ci sono segnalazioni da parte dei frequentatori di Campo Imperatore all’Aquila in relazione al cantiere dove sono in corso i restauri dello storico albergo dove fu tenuto prigioniero Benito Mussiolini. Le contestazioni riguardano un presunto pericolo riguardante delle lamiere di grandi dimensioni (foto Cocciolone) che sono lì ammassate e che potrebbero essere spazzate da ipotetiche tempeste di vento che da quelle parti spira, alle volte, a quasi 200 chilometri orari anche in questa stagione.

Non si tratta di una possibilità solo teorica visto che in un recente passato sono volati pezzi dal tetto dell’ostello dopo una bufera di vento.