CANTIERI A14: RIAPERTO IL TRATTO FRA ROSETO E PINETO DOPO L’INCIDENTE DI IERI NELLA GALLERIA

PESCARA – Riaperto il tratto abruzzese dell’autostrada A14 dopo lo schianto che c’è stato ieri sera. L’incidente, più in particolare, si era verificato ieri intorno alle 21:30, quando è stato temporaneamente interdetto il transito compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione Pescara: il sinistro, va precisato, è avvenuto all’altezza del km 346,9 all’interno della galleria Colle Marino, dove il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta per un cantiere. Si tratta dell’ennesimo cantiere in autostrada che rende inevitabilmente la circolazione più lenta e anche più accidentata.

E l’incidente di ieri ha causato code chilometriche e disagi per ore anche dopo la indicazione di percorsi alternativi.

Da Autostrade per l’Italia ieri hanno fatto sapere che “i lavori di ammodernamento erano correttamente segnalati”.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia