CANTIERI A14, SALVINI: “ASPETTIAMO PIANO AUTOSTRADE PER RIDURRE DISAGI E INCIDENTI”

ANCONA – “Dobbiamo fare una seconda riunione, perché Autostrade per l’Italia ci deve portare un’idea di contenimento e di prolungamento nel tempo (dei lavori, ndr.) per ridurre al minimo i cantieri, che pure servono, e i disagi”.

Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita alla Bit di Milano, rispondendo ai giornalisti sulla situazione nel tratto dell’A14 tra Marche e Abruzzo, dove da lunedì sono stati riattivati i cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie.

“Un altro paio di maniche è il potenziamento della rete – ha poi aggiunto -, sia viaria che ferroviaria, però questo è l’inizio di un percorso. In tre mesi, ho già visto il governatore delle Marche più volte – ha detto ancora il ministro -: ci rivedremo, perché ci siamo dati i compiti a casa e vogliamo capire come ridurre il disagio e gli incidenti”.