CANTIERI A24, RIAPRE CON DUE DUE GIORNI D’ANTICIPO LA SS584 TRA LUCOLI E GENZANO DI SASSA

L’AQUILA – È stato rimosso questa mattina, alle ore 10, il blocco alla circolazione sulla SS584, tra il Comune di Lucoli e la frazione di Genzano di Sassa, nel Comune de L’Aquila. Secondo il cronoprogramma condiviso con gli Enti e le Istituzioni locali, lo stop al traffico avrebbe dovuto estendersi fino alla mattina del prossimo lunedì 9 agosto per consentire di rimuovere i detriti del Viadotto Genzano dalla sede stradale, opportunamente protetta. Una riapertura provvidenziale per i veicoli in transito sulla viabilità locale o provenienti da Campo Felice e diretti verso L’Aquila, in questo fine settimana che precede il weekend di Ferragosto.

Lo straordinario risultato è stato reso possibile dal lavoro incessante di ingegneri e maestranze, coadiuvati da mezzi meccanici, che hanno rimosso in soli tre giorni, lavorando anche di notte, i detriti delle cinque campate del Viadotto Genzano Est e smantellato lo speciale cuscino di terra con franchi di sicurezza che era stato costruito a presidio della Strada Statale sottostante. Il Viadotto Est era stato fatto brillare all’alba di mercoledì scorso, con sole tre ore di stop al traffico sulla A24, immediatamente riaperto sul nuovo Viadotto Ovest. I tempi indicati danno la misura del ritmo con cui si sta procedendo, in un alternarsi di abbattimenti e vari di nuove campate, nei cantieri di Strada dei Parchi per la Messa in Sicurezza Antisismica, tra gli Svincoli di Tornimparte e L’Aquila Ovest dell’autostrada A24.