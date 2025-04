CANTIERI DELL’IMMAGINARIO 2025: DA DOMANI AL VIA PREVENDITA BIGLIETTI, ABBONAMENTO PER 6 EVENTI

L’AQUILA – Si apre domani, martedì 29 aprile alle ore 15,00, la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone nella rassegna I cantieri dell’immaginario, promossa dal Comune dell’Aquila, sulla piattaforma online www.ciaotickets.com e nei punti vendita convenzionati.

Sono ben diciannove i titoli proposti dal Teatro Stabile d’Abruzzo che della rassegna è anche ente coordinatore, sedi degli spettacoli saranno la Scalinata di San Bernardino, l’Auditorium del Parco, la piazza di Santa Maria ad Cryptas a Fossa e l’Abbazia di San Giovanni Battista a Lucoli.

Per tutti gli eventi il TSA ha adottato una particolare politica di prezzi contenendo il costo dei biglietti e proponendo un abbonamento ai 6 principali spettacoli della Scalinata.

La card di abbonamento consentirà l’accesso ai seguenti eventi: “Ogni promessa è debito” con Vincenzo Salemme il 4 luglio, ”Nino Frassica & Los Plaggers Band” il 5 luglio, “Otello” con Giacomo Giorgi e Giorgio Pasotti il 13 luglio, “Fra’, San Francesco la star del medioevo” con Giovanni Scifoni il 20 luglio, “Mi ritorna in mente” con Mario Giordano e Gianluigi Paragone il 21 luglio, “La prova del nove” con Maurizio Casagrande il 23 luglio-

Al costo di 100 euro nel settore A, 75 euro nel settore B e 50 euro nel settore C (più diritti di prevendita), e potranno essere acquistate, oltre che online, anche direttamente presso il botteghino del TSA, a L’Aquila in via Crispomonti 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

IL PROGRAMMA COMPLETO

SERATA INAUGURALE

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

venerdì 4 luglio, ore 21.30

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta una produzione Chi è di scena / Diana Or.i.s.

OGNI PROMESSA È DEBITO

scritto e diretto da Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme

sabato 5 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

HO PERSO LA FOCE

spettacolo nella lingua dei segni con Emanuele Carcano, Omar Ferroni, Giulia Frigerio, Ramona Lucia Opris

sabato 5 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

NINO FRASSICA

& Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000

lunedì 7 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

ALI, UNA STORIA D’AMORE E… IMMONDIZIA

uno spettacolo comico poetico senza parole di e con Sara Gagliarducci, Mimì clown voce Fabrizio Pompei contributo tecnico e creativo di Daniela Vespa

mercoledì 9 luglio, ore 17.00 e ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

DI TUTTI I COLORI

incontro di gioco-teatro dedicato alle famiglie a cura di Sara Gagliarducci

giovedì 10 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

LE FATICHE DEL CUORE

testo e regia Luciano Arcella con Claudio Leto, Luigi Battaglia, Annamaria Tiracorrendo,

Concetta Di Nucci, Rosario Alvarez

giovedì 10 luglio, ore 21.30

Piazza della Chiesa Santa Maria ad Cryptas, Fossa, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

LA FAVOLA DE ANDRÉ – omaggio a Fabrizio De André

con Sebastiano Somma – voce narrante, Federica Debernardis – testi, Damiano D’ambrosio – arrangiamenti, Orchestra Saverio Mercadante, Sabrina Marinangeli – voce solista E Rocco Debernardis – direttore

domenica 13 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

OTELLO

di William Shakespeare

drammaturgia Dacia Maraini adattamento scenico Antonio Prisco, musiche Patrizio Maria D’Artista regia Giorgio Pasotti con Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti nel ruolo di Iago

giovedì 17 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

DON GIOVANNI

mise en espace

di Dan Fante

regia Franco Branciaroli e con Franco Branciaroli

venerdì 18 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY ADA MONTELLANICO QUARTETTO

con Ada Montellanico, voce

Enrico Zanisi, piano

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Ermanno Baron, batteria

venerdì 18 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

UNA SERATA INDIMENTICABILE

con Maurizio Battista

domenica 20 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

FRA’ – San Francesco, la star del Medioevo

di e con Giovanni Scifoni

lunedì 21 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

MI RITORNA IN MENTE

di e con Mario Giordano e Gianluigi Paragone

mercoledì 23 luglio, ore 21.30

Scalinata San Bernardino, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

LA PROVA DEL NOVE

con Maurizio Casagrande

giovedì 24 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

ARTURO E RAMONA, DUE CHEF

da John Fante

di e con Stefano Angelucci Marino e Vittoria Coletti

venerdì 25 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

CYBERWAR

di e con Alessandro Blasioli

sabato 26 Luglio ore 19.00

Abbazia San Giovanni Battista, Lucoli, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presentaNON CE L’HO CON

Pierdavide Carone

tour 2025

martedì 29 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

VITE INNOCUE

regia e testo teatrale Giuseppe Tomei

con Federico Colapicchioni

e con le musiche originali di “Il Caso Guevara”

Giampiero De Santis, voce e chitarra

Francesco Kino Silveri, chitarra

Francesco Tonelli, tastiere

Andrea Maurizio, batteria

Alessia Di Girolamo, campioni e voce

mercoledì 30 luglio, ore 19.00

Auditorium del Parco, L’Aquila

Teatro Stabile d’Abruzzo presenta

ESULI

racconti istriani, fiumani e dalmati

drammaturgia a cura di Eleonora Iacobone

consulenza storica Francesco Fagnani

supervisione artistica Raffaele Latagliata

Tutte le informazioni si trovato sui siti www.ciaotickets.com, www.cantieriimmaginario.it, www.teatrostabile.abruzzo.it.