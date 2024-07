CANTIERI DELL’IMMAGINARIO ALL’AQUILA: IL 2 AGOSTO CONCERTO DI FABRIZIO MORO E LA SUA BAND

L’AQUILA – Approda a L’Aquila “Una vita intera Tour 2024”, il live estivo del cantautore Fabrizio Moro che sta attraversando tutta l’Italia con straordinaria e calorosa partecipazione di pubblico. Il concerto in programma nel capoluogo abruzzese, venerdì 2 agosto con inizio alle ore 21.30 presso la suggestiva Scalinata di San Bernardino, è il primo della sesta edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana”, inserita nel cartellone estivo de I Cantieri dell’Immaginario, promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Sul palco Fabrizio Moro è accompagnato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte. L’open del concerto è affidato al cantautore campano Pasquale Raia, già presente in altri concerti di Moro, presentando alcuni suoi brani in versione voce e pianoforte. RTL 102.5 è la Radio Ufficiale del tour promosso da Friends & Partners. Fabrizio Moro nasce a Roma il 9 aprile 1975. Si avvicina da giovanissimo alla musica e si esibisce in locali e pub della capitale con il suo repertorio di musica rock e cover di Doors, U2, Guns N’Roses. Nel 2000 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani con “Un giorno senza fine”. Esce in contemporanea il suo album d’esordio, “Fabrizio Moro” (BMG Ricordi). Nel 2007 vince la Categoria Giovani della 57ª edizione del Festival di Sanremo con “Pensa”, aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini.

Nel 2008 torna al Festival di Sanremo, nella Categoria Big, con “Eppure mi hai cambiato la vita” classificandosi al terzo posto e nel 2017, con il brano “Portami via”, ricevendo la Menzione Premio Lunezia come miglior testo della categoria Campioni. L’anno successivo, nel 2018, vince il Festival insieme ad Ermal Meta, con il brano “Non mi avete fatto niente”. Durante il live, Fabrizio Moro emoziona il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico.