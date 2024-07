CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: MALAVITA E REDENZIONE, QUESTA SERA IN SCENA “DALLE SBARRE ALLE STELLE”

L’AQUILA – Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta per I Cantieri dell’Immaginario, la Rassegna organizzata dal Comune dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, questa sera sabato 20 luglio, alle 19.00, all’Auditorium del Parco, lo spettacolo “Dalle sbarre alle stelle”, adattamento teatrale di Ariele Vincenti e Fabio Masi, regia di Ariele Vincenti, con la compagnia della cooperativa sociale “Al di là dei sogni” e la partecipazione straordinaria di Flavio Insinna.

“Lo spettacolo, tratto dal libro “Cento lettere. Dalle sbarre alle stelle” scritto dallo stesso Masi e dal detenuto Attilio Frasca, – spiega il regista Ariele Vincenti – racconta la vita criminale di quest’ultimo, dai primi reati alla lunga carcerazione. Tutta la vicenda è intervallata dalle sue lettere e da quelle scritte da due suoi amici fraterni, anch’essi reclusi, che da varie carceri italiane arrivano a casa di un altro loro amico, Massimo, interpretato da Flavio Insinna”.

“Dalle sbarre alle stelle” è stato adattato alla realtà campana e tradotto in dialetto napoletano dagli stessi attori. La compagnia è composta dai soci della cooperativa “Al di là dei Sogni” , ex detenuti e persone che provengono dai circuiti psichiatrici che oggi lavorano al suo interno e sono inseriti proficuamente nella società insieme a ragazze e ragazzi del Comune di Cellole, dove sorge il bene confiscato, giovani rapper che hanno scritto le musiche originali dello spettacolo e giovani ballerine protagoniste delle coreografie. La commistione di queste diverse generazioni ed estrazioni sociali rende il progetto un vero e proprio esperimento aggregativo in una realtà complessa e difficile come quella della provincia di Caserta.

“Dalle sbarre alle stelle” è il risultato di un percorso teatrale sostenuto dal Teatro Stabile d’Abruzzo con la direzione artistica di Giorgio Pasotti, durato, per questa nuova edizione, sette mesi e tenuto dal regista Ariele Vincenti, in collaborazione con l’autore e regista Fabio Masi, dentro la Cooperativa Sociale “Al di là dei Sogni” .

Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/dalle-sbarre-alle-stelle-laquila