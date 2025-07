CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: DOMANI I NEGRITA IN CONCERTO ALL’AQUILA

L’AQUILA – In questi giorni i Negrita sono in tour con una serie di eventi estivi in versione acustica, una scelta nata dal desiderio di portare sul palco una dimensione più intima dei loro brani, capace di restituire tutta la forza delle parole e l’espressività musicale.

Così nasce il “Talk & Live ’25” del Negrita Acoustic Trio formato dai protagonisti Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, con la partecipazione del giornalista Gianmaurizio Foderaro: l’appuntamento all’Aquila è in programma domani, giovedì 31 luglio, presso la Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21,30, promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” nell’ambito dei Cantieri dell’Immaginario del Comune dell’Aquila.

Di seguito la nota completa.

Dunque, è tempo di nuova musica per i Negrita, che a sette anni dal loro ultimo lavoro sono tornati a proporre i loro suoni e le loro parole con l’ultimo album, l’undicesimo, “Canzoni per anni spietati”. Nove brani che rappresentano un atto di libertà creativa e di pensiero con uno sguardo critico e profondo su una contemporaneità sempre più omologata. I Negrita hanno ancora parecchie cose importanti da dire, e le racconteranno in una serata acustica, suonata in trio, parlandone con Gianmaurizio Foderaro, voce storica della radio italiana, e responsabile di Isoradio.

Parole e musica per raccontare trent’anni di rock suonato senza aver paura di dire le cose come stanno, di energia e di pensiero, con l’irruenza della gioventù, ma anche lo sguardo di insieme della maturità. Parole e musica che saranno anche il racconto di una carriera che continua a riflettere lucidamente sulla nostra società e sul nostro mondo, un occhio a Dylan e un altro al rock and roll, ma anche l’occasione per riascoltare il sound energico e profondo della band toscana.

I Negrita sono molto legati a L’Aquila mostrando sensibilità e coinvolgimento emotivo in varie occasioni come in un indimenticabile concerto “unplugged” nel 2013 dedicato alla città e scegliendo Campo Imperatore come scenografia del video per “La tua canzone”.

Il concerto risulta in sold out ma qualche posto all’ultimo momento potrebbe liberarsi.

Link biglietteria https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/negrita-acoustic-trio-talk-live-25 accessibile anche dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it.

I restanti biglietti saranno acquistabili, fino a esaurimento posti, direttamente all’ingresso della Scalinata di San Bernardino a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.