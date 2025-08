CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: DOMANI THE KOLORS ALL’AQUILA

L’AQUILA – Approda all’Aquila il “Summer 2025”, tour estivo con cui The Kolors sono in concerto dal vivo in Italia nel corso dell’estate.

Dopo il successo del tour europeo, che li ha visti protagonisti a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, la band capitanata da Stash sta attraversando tutta l’Italia, in questo tour estivo ricco di date e di successi che si concluderà il 16 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma.

L’appuntamento è in programma domani, sabato 2 agosto, presso la Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21,30 ed è promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” come primo appuntamento della settima edizione della rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana”, inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune dell’Aquila “I Cantieri dell’Immaginario”.

Ogni concerto dei The Kolors è un’esperienza travolgente, anche grazie alla loro ricerca di qualità del suono ed esecutiva. Composto dai cugini Antonio “Stash” Fiordispino, voce, chitarra, basso, pianoforte, synth, percussioni e Alex Fiordispino alla batteria e, nella prima formazione con Daniele Mona al basso, appassionati di funk e musica elettronica, nel 2009 partono da Napoli per collaborare a Milano come resident band del locale Le Scimmie. Nel 2015 la vittoria del programma televisivo “Amici” li fa conoscere al grande pubblico. E il loro primo album “Out” vola al primo posto della classifica italiana.

A febbraio 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con un inedito in italiano “Frida (mai, mai, mai)”. Seguono i singoli “Come le onde” insieme J-Ax., “Pensare male” con Elodie e “Los Angeles” con Gué Pequeno e poi altri brani come “Non è vero”, “Mal di Gola” e “Cabriolet Panorama”. Da aprile 2023 firmano con la Warner Music Italy, entra nella formazione Dario Iaculli al basso ed esce il singolo di successo “Italodisco”. Dopo il grande evento al Forum di Assago a Milano arriva Sanremo 2024, dove presentano il brano “Un ragazzo una ragazza”. Segue un tour europeo di successo.

In quell’anno esce il singolo “Karma”. Dall’inizio della loro carriera The Kolors hanno raggiunto, tra Italia e estero, 24 Dischi di Platino. Il tour del 2025 arriva sulla scia del successo di “Tu con chi fai l’amore” il brano inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto presentato all’ultimo Festival di Sanremo, per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Uno show che si preannuncia ricco di numerose sorprese e dove sarà difficile non ballare. Link biglietteria https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/kolors-summer-2025 accessibile anche dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it. Eventuali restanti biglietti saranno acquistabili, fino a esaurimento posti, direttamente all’ingresso della Scalinata di San Bernardino a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.