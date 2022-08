CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: GRAN FINALE A PIAZZA DUOMO CON NOEMI

L’AQUILA – L’evento di chiusura del cartellone I Cantieri dell’Immaginario è promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” e affidato alla caratteristica personalità artistica e vocale di Noemi che si esibisce a L’Aquila in Piazza Duomo, domenica 7 agosto alle ore 21,30.

Ha conquistato il palco di Sanremo con la sua voce e la sua grinta, il suo brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro e in questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo. Il suo ritorno sui palchi estivi con il “Live Outdoor” è iniziato lo scorso 4 giugno a Buenos Aires in Argentina e in Italia attraversa numerose città da nord a sud.

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è un’artista dalla voce inconfondibile in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Ha interpretato in oltre 10 anni di carriera brani dei principali autori italiani tra cui Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, Federico Zampaglione, Tommaso Paradiso.

La sua carriera, iniziata ufficialmente nel 2009 con la partecipazione alla seconda edizione di X Factor e poi amplificata dalle partecipazioni al Festival di Sanremo, è in continua ascesa e in questi anni sta collezionando dischi d’oro, di platino, premi e riconoscimenti internazionali.

Fra i brani più conosciuti e di successo: “Briciole” (2009), “Vuoto a perdere” (2011) scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, “Sono solo parole” (2011) scritta per lei da Fabrizio Moro, “Bagnati dal sole” (2014), “Non smettere mai di cercarmi” (2018) e tanti altri fino a “Glicine” del 2021 e “Ti amo non lo so dire”, un brano autobiografico con un testo profondo e consapevole che affronta un dolore personale, presentato all’ultimo Festival di Sanremo..

In questo “Live Outdoor 2022” Noemi è accompagnata dalla sua band ed è un viaggio tra le ultime hit e i suoi brani più amati.

INFORMAZIONI

Ingresso Euro 5,00. Biglietteria on line circuito Ciaotickets dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it. Punto vendita Info Point in via Cimino 11 0862295927 e 3701508492 e presso la sede della Società Aquilana dei Concerti su Corso Vittorio Emanuele II 95 int. 6 dal lunedì al venerdì ore 9,30-13 e 16-19 tel 086224262 e 3286765097.

Sarà possibile acquistare gli eventuali biglietti residui anche direttamente in Auditorium del Parco poco prima l’inizio del concerto.