CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: LA STORIA DI CELESTINO V RACCONTATA DALLE MARIONETTE DEI PUPI ITALICI

L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario 2021, il festival promosso dal Comune dell’Aquila con la direzione artistica del M° Leonardo De Amicis, venerdì 23 Luglio, alle 17.00 già sold out, e, a grande richiesta alle 19.30, Auditorium del Parco, il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con I Pupi Italici, presenta Celestino V, testo, scenografie, costruzione Rpi e narrazione Girolamo Botta, manovra dei pupi Girolamo Botta e Alessandra Guadagna, aiutante di scena Latifa Behnara, musiche Valentino Di Maulo.

L’allestimento “Celestino V” porta in scena la storia dell’eremita Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone e venerato come Pietro Celestino, raccontata per la prima volta attraverso la grande tradizione dell’opera dei pupi, straordinaria tecnica creativa ed artigianale dichiarata patrimonio immateriale e orale dell’umanità dall’Unesco.

Una storia antica ma capace di parlare al cuore del presente, con tutta la forza, il pathos e al tempo stesso la leggerezza di un’opera teatrale. Tutta la vicenda è adattata teatralmente, con un processo creativo e di fantasia da cui nasce una drammaturgia inedita, seppur attenta a riportare con fedeltà personaggi e passaggi storici realmente accaduti. Il teatro di figura e la tecnica del Cunto danno vita ad uno spettacolo unico nel suo genere, in cui si racconta un tratto fondamentale della memoria storica collettiva.

La compagnia “Pupi italici” è stata fondata da Girolamo Botta marionettista (puparo) e pittore nato a Palermo nel 1985, da sempre appassionato d’arte, dopo il diploma all’Istituto d’Arte da il via alla sua carriera artistica frequentando diversi laboratori e teatri di figura del famoso teatro dei pupi Siciliani della sua città natale. Nel 2013 si trasferisce in Abruzzo, a Sulmona fondando la compagnia e realizzando i Pupi Italici insieme ad Alessandra Guadagna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.cantieriimmaginario.it oppure tramite il botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo, Corso Vittorio Emanuele 102, cell 348.5247096. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle 13.30.