CANTIERI DELL’IMMAGINARIO L’AQUILA: ATTESA PER CONCERTO DEL BANCO DEL MUTUO SOCCORSO DI LUNEDI’

L’AQUILA – Una band che ha segnato la storia del rock progressive italiano, Banco del Mutuo Soccorso, chiamata popolarmente solo Banco o BMS, è protagonista di un live tour estivo di successo in formazione elettrica in tutta Italia.

Lunedì 15 luglio il Banco approda in concerto a L’Aquila, presso la Scalinata di San Bernardino, per I Cantieri dell’Immaginario promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, con inizio alle ore 21.30.

Il Banco del Mutuo Soccorso muove i primi passi a Marino di Roma, città natale di Vittorio Nocenzi e di suo fratello Gianni, dove il gruppo ha la sua sala prove, la mitica “Stalla”, e dove nascono i primi sei album che consacrano il Banco fra le Band Europee di rock progressive più importanti degli anni ’70. Protagonista nei decenni successivi con brani di successo il Banco riescono a coniugare vasta popolarità e qualità artistica: molti artisti in Italia e all’estero (Giappone, Europa, America) eseguono loro composizioni. Il Banco è una delle poche formazioni a non aver mai interrotto la attività, contribuendo a consacrare il rock progressive italiano in tutto il mondo.

La attuale formazione trova insieme l’esperienza dello stesso Vittorio Nocenzi all’organo, sinth e pianoforte e del chitarrista Filippo Marcheggiani insieme ai più giovani. Voce storica e caratteristica era quella di Francesco Di Giacomo scomparso nel 2014 per un incidente stradale a Zagarolo.

Tony D’Alessio, salernitano classe 1970, cantante, autore, compositore, vocal coach è dal 2016 la voce del Banco del Mutuo Soccorso.

Entrato in punta di piedi nel gruppo, si è saputo conquistare la stima e l’affetto del pubblico, grazie alla sua grande preparazione e umiltà. In quello stesso periodo entra il bassista Marco Capozi. Nel 2023 il batterista Dario Esposito prende il posto di Fabio Moresco.

In formazione spicca, infine, il debutto come secondo pianista, tastierista, di Michelangelo Nocenzi il figlio di Vittorio e coautore delle composizioni dell’Orlando e della Transiberiana, rilanciando così la presenza delle due tastiere che è stata da sempre una delle caratteristiche del BMS.

Il concerto è l’occasione per riascoltare, oltre ai brani dell’ultimo album “Orlando: le forme dell’amore”, anche quelli più famosi del repertorio storico, a partire dal loro primo album, il “Salvadanaio” del 1972, fino a quelli leggendari come “Darwin”, “Io sono nato libero” e le popolari Hit degli anni ’80 come Moby Dick, Paolo Pa’ e Canto di primavera.

La nuova formazione è una vera forza della natura, che si esprime con una base ritmica di basso e batteria formidabile, su cui si muovono i contrappunti affascinanti delle tastiere e della chitarra. E su tutto, la voce particolarmente potente ed espressiva di Tony D’Alessio racconta storie uniche, su quelle melodie che hanno reso famosa in tutto il mondo la musica del Banco del Mutuo Soccorso.

Un concerto del Banco è un evento caratterizzato dall’enorme energia che la band sprigiona ogni volta che sale sul palco.

INFORMAZIONI

Biglietteria On line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/banco-del-mutuo-soccorso-laquila, accessibile anche dai siti www.cantieriimmaginario.it e www.barattelli.it. Sarà possibile acquistare i biglietti, fino a esaurimento posti, anche direttamente all’ingresso della Scalinata di San Bernardino a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.