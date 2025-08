CANTIERI DELL’IMMAGINARIO L’AQUILA: IL 7 AGOSTO CONCERTO DI MASSIMO RANIERI

L’AQUILA – Torna all’Aquila Massimo Ranieri uno degli artisti italiani più amati e più completi nella sua caratteristica unione di teatro e musica, senza dubbio uno dei grandi rappresentanti di quel filone artistico di matrice napoletana che ha segnato e rappresenta ancora la storia dello spettacolo italiano.

L’occasione è l’evento di chiusura della settima edizione della rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana” che costituisce anche l’ultimo del cartellone estivo “I Cantieri dell’Immaginario” del Comune dell’Aquila. L’appuntamento con “Tutti i sogni ancora in volo” di Massimo Ranieri promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” è per giovedì 7 agosto presso la Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21,30.

Ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone, continua il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Con lui sul palco Danilo Riccardi pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi basso, Luca Trolli batteria, Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto violino e voce, Cristiana Polegri sax e voce, Max Filosi sax e flauto, tutti professionisti di grande maestria e sensibilità artistica.

Massimo Ranieri quest’anno, al 75°Festival di Sanremo, ha presentato la canzone “Tra le mani un cuore” che porta le firme di Tiziano Ferro e Nek. Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana.