CANTIERI DELL’IMMAGINARIO L’AQUILA: NUOVO ITINERARIO NAVETTA CENTRO E SERVIZIO NOTTURNO

L’AQUILA – A partire dall’8 luglio e fino al 6 agosto, in concomitanza con la rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”, il settore Mobilità del Comune dell’Aquila, in collaborazione con l’Azienda Mobilità Aquilana, ha elaborato un nuovo itinerario del servizio navetta centro con le seguenti fermate: Terminal Bus di Collemaggio, Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Piazza Palazzo, Via Panfilo Tedeschi (San Bernardino), Fontana Luminosa, Via Strinella, Terminal Bus di Collemaggio.

Il servizio sarà attivo dalle 7:30 alle 20:00, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Inoltre per agevolare la sosta degli spettatori, è prevista l’apertura straordinaria del terzo piano interrato del megaparcheggio situato all’interno del Terminal Bus di Collemaggio; per il deflusso degli spettatori, in occasione di tutti gli spettacoli, è previsto un servizio navetta notturno dalle 23:00 alle 24:00 di collegamento tra la Fontana Luminosa e il Terminal Bus, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Infine è previsto un servizio navetta festivo dedicato alla rassegna “I Cantieri dell’Immaginario” attivo dalle 18:00 alle 21:30 e dalle 23:00 alle 24:00 di collegamento tra la Fontana Luminosa e il Terminal Bus di Collemaggio, sempre con frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Si ricorda che sia la sosta all’interno del megaparcheggio sia i servizi bus navetta sono gratuiti.