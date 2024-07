CANTIERI DELL’IMMAGINARIO L’AQUILA: SUL PALCO LA BELLEZZA E L’ARTE DI RUGGIERO CHE OMAGGIA L’ABRUZZO

L’AQUILA – Una serata, quella di ieri dei Cantieri dell’immaginario, traboccante di talento e nutrimento dello spirito: sul palco della scalinata di San Bernardino applausi a scena aperta per lo spettacolo teatrale “Il Principe di Machiavelli”, interpretato da Manuele Morgese, assieme ad Antonella Ruggiero, che poi si è esibita in un breve e intensissimo concerto, ripercorrendo con la sua voce sofisticata e avvolgente, un repertorio scandito da “Vola, vola, vola lu cardillo” come omaggio all’Abruzzo, ‘Vacanze Romane’, ‘Ti sento’ e ‘La canzone dell’amore perduto’ in omaggio a Fabrizio De André e la sua terra, Genova.

“La missione della mia vita è condividere sul palco ciò che noi italiani sappiamo produrre meglio, che è la bellezza e davanti alla bellezza della voce di Antonella Ruggiero, una straordinaria artista, sono ancor più grato”, ha detto sul palco Morgese, fondatore e direttore artistico del Teatrozeta, ente promotore dell’evento.

“Amo questa città da sempre – ha detto a sua volta Ruggiero, l’artista dalla più famosa estensione vocale nel panorama artistico italiano -, da prima che succedesse quello che è accaduto nel 2009. Il mio pensiero va alle persone che non ci sono più e hanno vissuto un dramma così grande. Questa città rimarrà per sempre nel mio cuore ma non solo il mio, in quello di tutta Italia, per la sua forza e la sua bellezza che adesso sta rinascendo come prima”.

Il Principe di Machiavelli magistralmente interpretato da Morgese, per la regia di Livio Galassi, fa parte della “Trilogia del potere” del Teatrozeta, che iniziato con la Divina commedia di Dante Alighieri, che si chiuderà con l’ Amleto di William Shakespeare.

Una “evocazione teatrale” è stata definita, che fonde parole e suoni, canto e recitazione, scandito da parole e musica, che è una riflessione a tutto campo sulla real politik, sul celebre precetto del “fine che giustifica i mezzi” evocata da chi anche oggi, pone alla base della sua azione politica l’astuzia e la mancanza di scrupoli, non perdendo di vista, come bussola della navigazione, quel celebre passaggio del xv capitolo de Il principe, capolavoro dell’illustre filosofo, scrittore e drammaturgo fiorentino: “essendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa”.

La rassegna, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, proseguirà fino al 6 agosto, scandita, sul palco della scalinata di San Bernardino e l’Auditorium del Parco da 34 eventi per 25 giornate di spettacoli, dalla musica classica, alla danza e al teatro, con concerti che vedranno la partecipazione dei grandi nomi del panorama nazionale, e dopo l’esibizione del Banco del Mutuo Soccorso, Edoardo Bennato e Antonella Ruggiero, grande attesa per i concerti di Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek.

Filo conduttore dell’edizione di quest’anno è “Il linguaggio delle emozioni”: i 34 spettacoli sono previsti nelle tradizionali location della scalinata di San Bernardino e nell’Auditorium del Parco, cui si aggiungono due appuntamenti previsti nei comuni di Villa Sant’Angelo il 22 luglio e Campotosto il 24 luglio, due centri ricadenti del territorio aquilano tra quelli maggiormente colpiti a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, oltre al capoluogo abruzzese, e di quello che ha interessato il Centro Italia.

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/i-cantieri-dellimmaginario