CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: SI ALZA IL SIPARIO CON VINCENZO SALEMME, SOLD OUT

L’AQUILA – Si è alzato il sipario sull’edizione 2025 dei Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva che anima il centro storico dell’Aquila con eventi di musica, teatro e danza, promossa dal Comune.

A darne il via, nella suggestiva cornice della scalinata di San Bernardino, è stato il celebre attore e regista napoletano Vincenzo Salemme, con il suo acclamato spettacolo ‘Ogni promessa è debito’, andato in scena davanti a una platea gremita e partecipe di quasi 1500 persone.

Lo spettacolo, che ha registrato il tutto esaurito – si legge in una nota -, ha regalato al pubblico una serata di risate e riflessioni, nel perfetto stile dell’artista. Salemme ha saputo ancora una volta coniugare comicità e umanità, coinvolgendo gli spettatori con la sua inconfondibile verve e quell’ironia tagliente, che da anni lo rendono uno dei protagonisti più amati del teatro italiano.

L’edizione 2025 dei Cantieri dell’Immaginario si inserisce in un percorso di crescita culturale e identitaria che L’Aquila porta avanti con determinazione, come sottolineato dal sindaco Pierluigi Biondi dal palco prima della serata inaugurale: “Negli ultimi anni i Cantieri dell’Immaginario sono diventati una delle esperienze culturali più significative della nostra città: un laboratorio di rigenerazione urbana attraverso l’arte. L’anno prossimo L’Aquila sarà il palcoscenico della riscossa. La nostra è una città che ha saputo trovare, dentro e fuori di sé, le ragioni per ripartire e riscattarsi, e lo ha fatto – e continua a farlo – attraverso la cultura. I Cantieri dell’Immaginario aprono simbolicamente l’estate aquilana, un insieme di emozioni, di stili e di linguaggi in cui valorizziamo le esperienze locali. È un modo per raccontare una città che ha compiuto grandi passi in avanti: non è più solo la ‘città terremotata’, ma la ‘città del terremoto’, capace di trasformare la crisi in forza e rigenerazione”.

A rafforzare il valore simbolico e culturale della manifestazione è anche il pensiero del direttore artistico Leonardo De Amicis, che è alla guida della rassegna fin dal 2018: “L’arte ci rende migliori. È la cosa più bella e potente che possa accadere all’essere umano. I Cantieri dell’Immaginario sono come un treno che corre sempre più veloce, spinto dalla passione e dalla partecipazione. E l’inaugurazione con Vincenzo Salemme – artista straordinario – ne è la conferma: un inizio coinvolgente, emozionante, all’altezza di una città che sa immaginare e costruire futuro”.

Dal 2018 al 2024, la prestigiosa manifestazione ha ospitato oltre 250 spettacoli, registrando circa 150.000 presenze.

I Cantieri dell’Immaginario proseguiranno nelle prossime settimane con altri 37 appuntamenti imperdibili, confermando L’Aquila come una città viva, creativa e capace di accogliere eventi culturali di respiro nazionale.

La rassegna è promossa dal Comune dell’Aquila, in sinergia con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV): il Teatro Stabile d’Abruzzo, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, il Gruppo E-Motion, il Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e il Teatro Zeta. In cartellone, 38 appuntamenti tra musica, teatro, danza e performance multidisciplinari.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al link:

https://www.ciaotickets.com/it/cantieri-dell-immaginario