CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: VENERDI’ SERATA “BIG BAND CONSAQ”, LA GRANDE MUSICA DEL 900

L’AQUILA – Da Count Basie, a J Green, da Jaco Pastorius a Richard Charles Rodgers, da Sting a Bob Mintzer: un viaggio nei grandi successi amati e conosciuti dal grande pubblico che verranno coinvolti dai giovani ma motivatissimi componenti della compagine fondata nel 2014 con l’intento di formare gli esecutori al repertorio jazz per grandi organici e composta prevalentemente dagli studenti del Dipartimento di Musica Jazz e dalle classi di Sassofono, Tromba e Trombone del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila.

Quella di venerdì 29 luglio, alle 21.3,0 in Piazza Duomo all’Aquila, sarà una serata esplosiva, con la grande musica dei grandi geni della musica del Novecento interpretati dalla Big Band del Conservatorio Statale di Musica del “A. Casella” dell’Aquila diretta da Massimiliano Caporale per I Cantieri dell’Immaginario.

Come afferma in una nota il direttore del Conservatorio “A. Casella”, il M° Claudio Di Massimantonio: “La Big Band fondata e diretta dal M° Caporale è uno dei vanti del nostro Conservatorio e siamo molto orgogliosi dello spazio che I Cantieri dell’Immaginario e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese le hanno dedicato. I musicisti, sebbene ancora allievi, danno costantemente prova di grande talento, il direttore con un constante e attento lavoro ha creato un gruppo affiatato e le esibizioni,anche su palcoscenici molto importanti, sono sempre state molto apprezzate dal pubblico e dalla critica per il carattere, la determinazione e l’entusiasmo dei giovani esecutori. Il repertorio di questa serata è particolarmente apprezzabile e godibile, e siamo sicuri che la nostra Big Band saprà entusiasmare e coinvolgere i presenti, offrendo una serata di buona musica”.

Si esibiranno in questa occasione:

Cantanti: Giada Cartone, Ruben Coco, Raffaele Di Nicola, Giorgia Caporale.

Sassofoni: Italo D’Amato, Emanuele Graziano, Lorenzo Tresca, Samuele Cocciolone, Lorenzo Calcani.

Trombe: Alessandro Di Bonaventura, Giulio Filippetti, Gianmarco Tuzi, Lorenzo Gregori, Guido Tomassetti.

Tromboni e Tuba: Giorgio Filippetti, Mattia Zamunaro, Jacopo Murri, Dario Belli, Cristian Casano.

Sezione Ritmica: Rodolfo Berardi al piano, Nicola Paparusso e Tiziano Gialloreto alle chitarre, Simone Sulpizio al basso elettrico, Mauro Vaccarelli al contrabbasso e Marco Fiorenza a batteria e percussioni.

INGRESSO GRATUITO con posto assegnato. Biglietti in prenotazione online su ciaotickets all’indirizzo: https://www.ciaotickets.com/biglietti/big-band-consaq. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0862.411102 e visitare il sito www.sinfonicaabruzzese.eu