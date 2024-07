CANTIERI IMMAGINARIO: IERI SERA STANDING OVATION PER IL RITORNO A L’AQUILA DI FRANCESCO DE GREGORI

L’AQUILA – Standing ovation al “principe” della musica italiana: questo il tributo da una gremita scalinata di San Bernardino a Francesco De Gregori, per un concerto sold out.

Un grande ritorno all’Aquila per il cantautore romano che, ieri sera, si è esibito nell’ambito della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, che proseguirà fino al 6 agosto, per un totale di 34 eventi per 25 giornate di spettacoli.

A cura della Società aquilana “B. Barattelli”, il concerto era tappa del tour “De Gregori Dal Vivo”, un evento che ha registrato un importante successo di pubblico e che ha visto la partecipazione del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, in prima fila insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Da “Rimmel,” a “La Donna Cannone,” e “Generale”, in scaletta non solo i brani più celebri ma, come annunciato dallo stesso De Gregori sul palco: “Mi sono concesso il lusso di metterci anche canzoni poco conosciute, che le radio non hanno mai trasmesso, o quasi mai”, come “I Matti”, “Piano bar”, “Condannato a morte”, “Due zingari”.

A fine concerto, il ministro ha commentato: “È una grande felicità vedere, ogni volta che torno, L’Aquila che continua il suo percorso di rinascita. Trovo sempre nuove opere, la città sta sempre meglio, è viva. Queste iniziative, questi concerti, sono il segno di una vitalità che si ritrova ogni giorno di più. È sicuramente meritatissimo il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026. Amo L’Aquila e amo tutto l’Abruzzo, avrò tantissime occasioni per tornare in questa splendida terra”.

Il sindaco Biondi ha aggiunto: “Abbiamo assistito ad un altro grande evento e per questo ringraziamo uno dei protagonisti della canzone italiana che ha proposto un repertorio innovativo e non solo i successi che hanno accompagnato intere generazioni, segno di una costante capacità di rinnovarsi. È stato un ottimo modo per chiudere il mese di luglio; ora la rassegna prosegue con gli altri attesi appuntamenti di agosto. La risposta della città è stata ampia per tutta l’edizione. Questo, infatti, non è l’unico sold out, e siamo contenti che anche gli artisti si trovino bene e apprezzino questo straordinario scenario. Continuiamo a lavorare quotidianamente per la Capitale italiana della cultura, un riconoscimento che cambierà la percezione della nostra terra nell’immaginario collettivo”.

Sul palco ieri sera De Gregori è stato accompagnato dalla sua band composta da Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Ha aperto il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour di De Gregori, la prima volta nel 1993.

Quello di De Gregori è solo uno degli attesi concerti che nell’ultima settimana vedranno esibirsi i grandi nomi del panorama nazionale, come Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Franceso Renga e Nek.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario.