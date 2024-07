CANTIERI IMMAGINARIO L’AQUILA: IL 23 LUGLIO SPETTACOLO CON GABRIELE CIRILLI

L’AQUILA – Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta per I Cantieri dell’Immaginario, la Rassegna organizzata dal Comune dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, martedì 23 luglio • ore 21.30, Scalinata di San Bernardino IL MEGLIO DI GABRIELE CIRILLI con Gabriele Cirilli, scritto da Gabriele Cirilli e Maria De Luca

. “Metterò in scena – ci spiega Gabriele Cirilli – tante cose del mio repertorio: dalla commedia degli equivoci al cabaret, monologhi e sketch. Mi faranno da spalla due allievi della mia Factory, un po’ come faceva Proietti, perché è bello e giusto dare la possibilità ai giovani l’occasione di salire su un palcoscenico. Ho voluto fare poche date questa estate, ma belle e mirate, in quello che si presenta come un mini-tour estivo. Più qualità che quantità. L’Aquila inoltre sarà sede a settembre della mia Factory, scuola di alta formazione professionale dedicata alla formazione di nuovi attori e figure dietro le quinte da immettere sin da subito nel mondo del lavoro. Ci tengo a ringraziare il Comune dell’Aquila, a partire dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore Vito Colonna, per averci concesso questa grande opportunità. La collaborazione tra le istituzioni culturali aquilane, come il Teatro Stabile d’Abruzzo, l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio “Alfredo Casella”, rafforza ulteriormente il percorso di rilancio culturale intrapreso dall’amministrazione comunale. La nostra crescita è tangibile, ogni anno possiamo usufruire di location sempre più importanti e avere con noi insegnanti sempre più forti. Non è solo una scuola che fa diventare professionisti i ragazzi, cerca di introdurli nel mondo dello spettacolo, li coinvolge in varie produzioni. E soprattutto tiene fede alla sua parola, sempre”.

Cirilli è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico che solo il teatro sa regalare. Quelle emozioni vere che si danno e si ricevono all’istante, senza la frapposizione della quarta parete e soprattutto senza una telecamera che per forza di cose rende tutto un po’ finto. Attraverso il monologo fa vivere tante situazioni e tanti personaggi perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno. E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga.

“Il meglio di Gabriele Cirilli” attraversa tutti generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret, racconti di vita vissuta comici ma che toccano anche le corde del cuore, canzoni da cantante vero, nuovi e vecchi monologhi e gag irresistibili. In questo spettacolo Gabriele porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita. Il pubblico non le vede all’inizio ma durante lo spettacolo prendono corpo all’interno di monologhi e racconti. È l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico. Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-meglio-di-gabriele-cirilli-laquila.