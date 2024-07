CANTIERI IMMAGINARIO: L’ORA DELLA DANZA CONTEMPORANEA CON GIOVANI AUTORI E COREOGRAFI INTERNAZIONALI

L’AQUILA – Anche la danza protagonista ai Cantieri dell’Immaginario dell’Aquila grazie al Gruppo e-motion, unico organismo di produzione della danza abruzzese finanziato dal 2008 dal MIC.

Il 18 Luglio alle ore 19,00 sarà presentata la produzione della Compagnia GIRUGIRU realizzata in prestigiose residenze (La Maison rouge – Martinica (FR), La Mama – New York (USA), Comune di Isili (IT), Artisti per il Matta (IT) e Festival Corpografie (IT).

Interpretata dai danzatori della compagnia, Anouscka Brodacz, Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Francesca La Cava, Chiara Mameli e Antonio Taurino, con la musica originale di Alessandro Olla e con la drammaturgia di Anouscka Brodacz e Francesca La Cava, lo spettacolo è dedicato alla memoria di Vittoria Ottolenghi (nota scrittrice e giornalista della danza).

Lo spettacolo è un viaggio nel viaggio, dove i performer vengono condotti con continuità in dei luoghi procedendo lentamente nella medesima direzione. In scena una “old dancer” rappresenta il tempo e la trasformazione. Un’interprete accompagna i danzatori per tutta la durata della performance e li conduce in un viaggio verso la liberazione, esortandoli a manifestarsi liberamente e aiutandoli a predisporsi all’accoglimento della sorpresa.

La danza e la musica si attraversano vicendevolmente, a volte si incontrano in sincronia gestuale e a volte emotiva, rimanendo due linguaggi indipendenti con una connessione tra loro sempre in mutamento. La regia e coreografia sono di Francesca La Cava, Docente di Tecnica della danza contemporanea all’Accademia Nazionale di Danza di Roma – AFAM e Direttore artistico del Gruppo e-motion.

Il 19 Luglio 2024 alle ore 10,00 sarà possibile partecipare alla Masterclass di tecnica della danza contemporanea tenuta dalla stessa coreografa.

Il 19 luglio alle ore 19, sempre all’Auditorium del Parco, si potrà assistere a due coreografie.

StraVAGANZA – La performance celebra il diritto alla stravaganza, esplorando la ricca diversità della vita e l’unicità di ogni individuo.

La performance è un atto di resistenza alla normalità, invitando a entrare nel mondo del libero movimento e celebrando la libertà di espressione, l’autonomia individuale e il valore della stravaganza in un mondo che talvolta dimentica l’importanza della diversità e dell’originalità. La coreografia è di Fernando Suels Mendoza.

Fernando ha studiato alla Folkwang Hochschule di Essen, in Germania, e dal 1995 al luglio 2018, è stato membro permanente del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, inclusa l’ultima opera di Pina nel 2009, “…como el musguito en la piedra, ay si si si…”.

Nel 2018 Fernando ha intrapreso la carriera freelance come artista, coreografo, ballerino e insegnante continuando a partecipare come ospite nelle produzioni del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Interprete della performance prodotta da ARB Dance Company è Roberta De Rosa.

L’Associazione Arabesque, attiva sul territorio campano è un organismo di produzione finanziato dal MIC. L’Associazione ha prodotto spettacoli con numerosi coreografi internazionali come Ismael Ivo e Fernando Suels Mendoza e sostiene il lavoro di giovani emergenti come Nyko Piscopo, Roberta De Rosa e molti altri.

OFF-LINE – La coreografia affronta la tematica del cyberbullismo, luogo nel quale non esistono volti, non c’è uno sguardo da intercettare. In rete, non ci sono limiti legati allo spazio e al tempo.

Condividere, allargare i propri orizzonti, mettersi nei panni degli altri, sono tutti processi che aprono la strada al dialogo e ad una maggiore consapevolezza dei sentimenti e stati d’animo altrui.

La regia e coreografia sono della giovanissima Federica Esposito. Artista freelance, lavora in qualità di performer per numerose compagnie internazionali.

Attualmente insegna in qualità di guest teacher c/o compagnie, teatri e corsi di perfezionamento

riconosciuti dal MIC (Padova Danza Project), Accademie ed Università in Europa (De Stilte – Olanda, Theater Gorlitz / Wee Dance Company – Germania). La coreografia è interpretata dai danzatori di Padova Danza Project. Il progetto Padova Danza Project è riconosciuto dal MIC e mira a valorizzare e sostenere i giovani talenti.

Padova danza project ha collaborato con Compagnia DCE di Daniele Cipriani, Naturalis Labor, Fabula Saltica, Balletto di Sardegna, Opera Estate Festival, Biennale Danza di Venezia, Theater Freiburg (DE), Fondazione Arena di Verona, KOR’SIA e molti altri.