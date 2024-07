CANTIERI IMMAGINARIO: QUESTA SERA CRISTIANO DE’ ANDRE’ INTERPRETA LE IMMORTALI CANZONI DEL PADRE

L’AQUILA – Cristiano De André arriva all’Aquila per I Cantieri dell’immaginario, con “De André#DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa.

Il concerto, promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli”, è previsto per questa sera alle 21:30 sulla scalinata di San Bernardino, e già da diverse settimane risulta sold out, così come tutti gli eventi del live tour dell’artista erede dello straordinario patrimonio musicale del padre cantautore e poeta.

La rassegna, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, proseguirà fino al 6 agosto, scandita, sul palco della scalinata di San Bernardino e all’Auditorium del Parco da 34 eventi per 25 giornate di spettacoli, dalla musica classica, alla danza e al teatro, con concerti che vedranno la partecipazione dei grandi nomi del panorama nazionale, oltre al Banco del Mutuo Soccorso e Edoardo Bennato che già hanno avuto luogo, anche Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek.

Filo conduttore dell’edizione di quest’anno è “Il linguaggio delle emozioni”: i 34 spettacoli sono previsti nelle tradizionali location della scalinata di San Bernardino e dell’Auditorium del Parco, cui si aggiungono due appuntamenti previsti nei comuni di Campotosto e Villa Sant’Angelo, due centri ricadenti del territorio aquilano tra quelli maggiormente colpiti a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, oltre al capoluogo abruzzese, e di quello che ha interessato il Centro Italia.

Domani sera Cristiano De André, accompagnato dai suoi musicisti Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e alla batteria Ivano Zanotti, porterà sul palco il meglio di uno straordinario repertorio. Lo stesso Cristiano De André, abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino.

Il tour Best of costituisce un ulteriore tassello al grande progetto “De André canta De André”, dopo il successo dei quattro album usciti nel 2009, 2010 e 2017 e 2023 e i relativi live tour, ciascuno dedicato a una parte del repertorio di Fabrizio De André.

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/i-cantieri-dellimmaginario